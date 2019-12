0 Facebook Omicidio Luca Sacchi, il mistero della chiave di Anastasia La giovane non avrebbe ancora fornito dettagli sul miserioso oggetto Cronaca 20 Dicembre 2019 17:06 Di redazione 1'

Intorno all’omicidio di Luca Sacchi ruotano così tanti elementi che il caso non sarà affatto semplice da risolvere. Come ripota il Corriere.it, in queste ore si sta indagando sul vasto giro di droga in cui sarebbe coinvolto Giovanni Princi e, presumibilmente, anche Luca Sacchi, la vittima.

Pare infatti, che sia la coppia che gli assassini del giovane fossero tutti dentro un giro molto più grande di quello che si era creduto inizialmente.

La chiave di Anastasia

Intanto, a gettare nuove ombre sulla fidanzata di Luca, Anastasia, ci sarebbe una chiave. Una chiave ritrovata nel portafogli della Kylemnyk, ben custodita, avvolta persino in un fazzoletto. In base alle prime indiscrezioni emerse, l’oggetto potrebbe aprore un cassetto o una porta, ma anche una piccola stanza come una cantina o un ripostiglio. Cosa doveva nascondere? Perché la custodiva così gelosamente? Al momento la giovane non ha fornito alcuna spiegazione in merito.

