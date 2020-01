0 Facebook Trasferito per lavoro in Germania, manda una mail di scuse alla figlia e si toglie la vita Cronaca 18 Gennaio 2020 13:08 Di redazione 1'

Dramma nel Casertano. Un uomo di Sessa Aurunca, comune in provincia di Caserta, si è tolto la vita in Germania, dove era stato trasferito per motivi di lavoro. G.C. aveva 53 anni e non si conoscono i motivi dell’insano gesto.

Sembrerebbe, però, che prima di togliersi la vita, abbia deciso di inviare una mail alla figlia, in cui si scusava per quello che avrebbe fatto. Le ha chiesto anche di non giudicarlo per aver scelto di farla finita.

La famiglia, intanto, ha avviato le pratiche per il trasferimento della salma in Italia e poi a Sessa Aurunca, dove con molta probabilità si svolgerà la cerimonia funebre. Sconvolte le persone che conoscevano il cinquantatreenne, nessuno riesce a spiegarsi il motivo dell’insano gesto.