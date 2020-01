0 Facebook Roberta Ragusa, nel diario segreto la “tragedia delle scale” News 18 Gennaio 2020 12:58 Di redazione 2'

Roberta Ragusa aveva annotato sul suo diario personale un appunto “La tragedia delle scale“. La donna parlava delle scale della soffitta, quella soffitta strapiena di oggetti su cui tre giorni prima di sparire nel nulla per sempre, Antonio Logli era salito per prendere gli addobbi natalizi e, nel passarli alla moglie che era giù alle scale, le era rovinosamente caduto addosso.

Per gli inquirenti quello potrebbe essere stato il “primo tentativo” di Logli di liberarsi della moglie fingendo, magari, un incidente. Qualcosa deve essere accaduto subito dopo la caduta perché Roberta la definisce come “tragedia“. Una lite violenta? Nessuno potrà mai dirlo perché il marito ha sempre sostenuto la stessa versione, quella di una normale scena di famiglia. Un passaggio di pacchi per le scale, una perdita di equlibrio, una caduta.

Le immagini di quella soffitta, mostrate in esclusiva nella puntata di Quarto Grado, raccontano di uno spazio pieno di oggetti di ogni tipo tanto che in alcuni punti è impossibile camminare. In quegli spazi angusti Logli saliva ogni giorno per nascondersi dalla moglie e telefonare alla sua amante Sara Calzolaio, sua attuale compagna.

