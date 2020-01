0 Facebook Nato con l’intestino nel torace: intervento record salva bambino di pochi giorni News 18 Gennaio 2020 16:44 Di redazione 2'

Bambino nato con anomala patologia salvato all’ospedale di Arezzo in Toscana. Aveva un’ernia diaframmatica, aveva gli organi addominali nel torace ed è stato necessario un delicato intervento chirurgico.

A spiegare cosa è accaduto è stato il professor Messina, a capo dell’equipe di Chirurgia pediatrica: “Appena nato i colleghi di Arezzo si sono subito resi conto del problema e si sono attivati per stabilizzare il distress respiratorio del bambino, mettere in sicurezza il piccolo e organizzare il trasferimento a Siena. Il neonato – continua il medico – è stato operato in toracoscopia, una procedura chirurgica mininvasiva che con tre fori nell’addome, due da 3 millimetri e uno da 5 millimetri, ha permesso di riposizionare gli organi interni, in particolare spostando dal torace il colon e l’intestino e mettendoli al loro posto nell’addome, e di chiudere l’ernia diaframmatica che metteva in collegamento il torace con l’addome“.

L’intervento è durato all’incirca tre ore ed è stato, come ha spiegato il professor Molinaro, molto complesso, ma per fortuna è andato bene. A seguito dell’operazione, il piccolo ha trascorso alcuni giorni in Terapia Intensiva Neonatale, dopo aver iniziato a mangiare in modo normale, è stato dimesso ed è tornato a casa.