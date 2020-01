0 Facebook Materassi abbandonati a Napoli, Mastrota: “Diamoli degna sepoltura”, scoppia l’ironia partenopea Napoli Città 18 Gennaio 2020 12:44 Di redazione 2'

Rifiuti e materassi invadono le strade di Napoli, La Radiazza contatta Giorgio Mastrota. Sembra quasi uno scherzo ma non lo è, Gianni Simioli ha pensato di chiamare durante la diretta l’uomo conosciuto come “Il re dei materassi” per chiedergli un commento sulla situazione che si sta vivendo a Napoli.

Mastrota conduce da anni una televendita di un noto marchio di materassi, sarà sicuramente questo il motivo per cui Simioli ha deciso di chiedergli un commento sull’abbandono selvaggio di materassi vecchi per le strade cittadine.

“Lo dico sorridendo, ma quando un materasso muore per me è una tristezza, mi colpisce nel profondo del cuore. È anche vero che quando vedo un materasso abbandonato, vuol dire che qualcuno lo sta cambiando, quindi per me sarebbe un bene. Ma al materasso bisognerebbe dare degna sepoltura”, queste le parole di Mastorta. Che poi ha aggiunto: “Sul materasso passiamo un terzo della nostra vita, perciò bisogna lasciarlo in un posto in cui sappiamo che possa stare bene, non abbandonarlo per strada . Ogni volta che lo vedo per strada mi vengono le lacrime, mi mette una tristezza che non si può capire”.

Inevitabile l’ironia napoletana che è scoppiata sui social a seguito dell’intervista di Mastrota.