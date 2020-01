0 Facebook Grave lutto a Melito, addio al Dottor Francesco Maisto La notizia ha già fatto il giro dei social. L'intera comunità distrutta dal dolore Melito di Napoli 18 Gennaio 2020 18:28 Di redazione 1'

Il triste avvenimento è diventato virale sul web. Balzando da un gruppo e da una chat all’altra, la notizia della scomparsa del Dottor Francesco Maisto ha già sconvolto l’intera comunità di Melito, località dell’area Nord in provincia di Napoli.

Conosciuto e voluto bene da tutti, Maisto era rispettato per la sua gentilezza e professionalità. Ricordato come una persona per bene, leale e amichevole Maisto mancherà a tutti i melitesi. Già tantissimi i messaggi di affetto per il dottore e di solidarietà per la sua famiglia.