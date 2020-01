0 Facebook Cava de’ Tirrenti, 33enne muore dopo essersi lanciato nella tromba delle scale Campania 18 Gennaio 2020 21:17 Di redazione 1'

E’ morto all’ospedale di Santa Maria dell’Olmo dopo aver deciso di farla finita. S.B., un uomo di appena 33 anni, si è lanciato nella tromba delle scale del suo palazzo in via Ernesto Di Marino.

Come riferisce Il Mattino, i soccorritori sono arrivati tempestivamente nella strada di Cava de’ Tirreni per trasportare il giovane in pronto soccorso.

Pur avendo tentato l’impossibile, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri.

