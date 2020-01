0 Facebook Vanessa Incontrada fuori dal Festival di Sanremo, la risposta della conduttrice Spettacolo 17 Gennaio 2020 12:15 Di redazione 2'

Vanessa Incontrada non farà parte del numeroso entourage di donne che affiancheranno Amadeus al Festival di Sanremo. La squadra è composta 11 conduttrici, giornaliste e personaggi noti, motivo per cui in tanti si aspettavano la presenza dell’Incontrada. Ma non è andata così.

Attesa la risposta della conduttrice spagnola sul mancato invito al Festival di Sanremo e il commento, se così lo si può definire, non è tardato ad arrivare. Vanessa, in occasione della presentazione della nuova fiction in onda sulla Rai di cui sarà protagonista, Come una madre, ha risposto alle domande sulla kermesse musicale. Era inevitabile che qualcuno le chiedesse una parola sul Festival.

L’Incontrada, però, ha gelato tutti con un no comment: “Non è la sede corretta e non ne voglio parlare“. Una risposta che secondo molti celerebbe una disappunto rispetto al fatto di non essere stata chiamata tra le conduttrici. Soprattutto perché dopo il successo ottenuto al comando del programma 20 anni che siamo italiani, in tanti si aspettavano venisse scelta, anche per il monologo che ha fatto rispetto alla forma fisica e agli attacchi che ha ricevuto in passato. Avrebbe potuto parlare anche su un palco tanto importante di questo tema, ma la direzione della kermesse ha preferito altri personaggi. Scelta che non è piaciuta al pubblico.