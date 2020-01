0 Facebook Non solo a Napoli, rapinata pizzeria a Milano. Vesi: “Terzo episodio in pochi mesi” L'episodio è avvenuto nel locale 'Mediterraneum' Cronaca 17 Gennaio 2020 08:58 Di redazione 1'

Ancora una rapina, ancora bersaglio dei malviventi il locale del Maestro pizzaiolo Giuseppe Vesi. Si tratta di ‘Mediterraneum‘, l’attività ristoratrice che l’imprenditore napoletano ha aperto nel cuore di Milano.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, i ladro avrebbero agito con rapidità e freddezza. Infanti nei video registrati dalle telecamere di sorveglianza si vede il rapinatore che a volto coperto è entrato nel locale rompendo la vetrina esterna.

Immediata la corsa del ladro verso la cassa. Quest’ultima è stata forzata e svuotata dell’incasso. Si è trattato del terzo raid avvenuto in pochi mesi nel locale. Anche la modalità d’azione è stata simile alle precedenti.

Lo sfogo di Vesi: “Ci sentiamo presi di mira è il terzo episodio nel giro di alcuni mesi. Ho aperto il terzo locale a Milano, Pizza Bio, nei pressi di via Torino, investo sulla città perchè ci credo. Le forze dell’ordine ci hanno supportato ed aiutato in tutti i modi. Ma il problema non è sul loro lavoro. Bisogna trovare soluzioni diverse, e qui devono intervenire il sindaco Giuseppe Sala e il ministero dell’Interno“.