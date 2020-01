0 Facebook Dramma a Maddaloni, addio ad Enzo Piscitelli: era uno storico commerciante della zona Il 47enne gestiva un caseificio. Lascia una moglie e due figli. Questa mattina i funerali Cronaca 17 Gennaio 2020 09:10 Di redazione 1'

La notizia ha sconvolto l’intera cittadina di Maddaloni, località in provincia di Caserta. Aveva 47 anni, un’età prematura per andarsene via per sempre. Eppure Enzo Piscitelli l’ha fatto lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di amici e parenti.

Molto conosciuto e voluto bene da tutti, Enzo gestiva un caseificio in via Libertà. Come riportato da Edizione Caserta, la vittima è ricordata come una persona per bene, in gamba e solare. Enzo ha lasciato una moglie e due figli.

Questa mattina sono in programma i suoi funerali. Un’occasione per l’intera cittadina di dare un ultimo saluto ad Enzo. Sono già tantissimi i messaggi d’affetto per lui e di solidarietà per la famiglia Piscitelli.