M5s, il rapper Lucariello scende in politica: "Ho deciso di metterci la faccia per difendere la nostra terra" Politica 16 Gennaio 2020

Il rapper Luca Caiazzo, in arte Lucariello, ha deciso di candidarsi alle parlamentarie del Movimento 5 Stelle per le elezioni suppletive nel collegio Campania 07 al Senato, seggio lasciato vacante dopo la morte del geologo Franco Ortolani, eletto con il M5s nel 2018.

“Ho deciso di metterci ancora la faccia per difendere la nostra terra, per rappresentare questo collegio che si articola in quelle periferie dove sono nato e cresciuto, dove il voto di scambio per pochi soldi è diffusissimo e dove sarà indispensabile lottare per non lasciare alla Lega un altro pezzo delle nostre vite“, ha detto il rapper originario del quartiere Scampia in merito alle consultazioni in corso sulla piattaforma Rousseau.

In un post su Facebook, Lucariello ha spiegato come è nata la decisione di candidarsi: “Stavo chiacchierando con altri attivisti sotto un gazebo in un quartiere popolare, quando una signora si è avvicinata in lacrime e stringendoci le mani ha cominciato a ringraziarci del fatto che con il reddito di cittadinanza aveva potuto finalmente comprare una dentiera a suo marito. In quelle lacrime ho visto il lavoro e le battaglie di migliaia di attivisti, di cittadini comuni che in nome di una meravigliosa follia si sono alzati e hanno costruito una piccola misura di grande civiltà. Quelle idee – ha aggiunto – non muoiono ma trovano nuova forma dentro noi. Abbiamo gli attacchi di Salvini che si è largamente dimostrato nemico del nostro popolo e che per primo vuole cancellare quella misura così importante per chi è più debole“.

“La musica mi ha fatto vivere benissimo e non smetterò mai di vivere di poesia, la politica la vivo ogni giorno nelle scuole, nelle carceri minorili, tra le associazioni. Ma – ha concluso – per far sì che la speranza non sia solo un’illusione tocca rimboccarsi le maniche e darsi da fare fuori e dentro le istituzioni”.

