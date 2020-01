0 Facebook Mugnano, bimbo di 8 anni precipita dal secondo piano ma ne esce illeso Il piccolo non ha riportato neanche un graffio Area Nord 15 Gennaio 2020 10:53 Di redazione 1'

Stava giocando vicino alla finestra quando, improvviamente, è precipitato di sotto. Un volo dal secondo piano che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche ma che per fortuna è finito bene. Il piccolo, 8 anni appena, è uscito praticamente illeso dalla caduta.

Come riporta teleclubitalia.it, è accaduto ieri pomeriggio a Mugnano. Il bambino giocava su una poltroncina collocata in casa proprio vicino al davanzale. Approfittando della distazione della madre e del nonno che erano in casa, si è arrampicato sulla sedia cadendo di sotto.

La madre e il nonno si sono precipitati giù per le scale, hanno preso il bambino e lo hanno portato di corsa all’ospedale di Giugliano. Da li il trasferimento al Santobono di Napoli per la verifica di eventuali lesioni interne. Per fortuna nulla di tutto ciò.

Il bambino ne è uscito miracolosamente illeso, neanche un graffio.

Leggi altre notizie su Voce di Napoli

Seguici anche sulla pagina Facebook