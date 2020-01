0 Facebook Dramma sull’A14: scontro tra due autovetture, bimbo di 3 anni muore sotto gli occhi del padre Cronaca 15 Gennaio 2020 11:58 Di redazione 1'

Tragico incidente stradale sull’A14. Un bambino di tre anni ha perso la vita nello scontro tra due auto. Il piccolo stava viaggiando in macchina con il padre, quando tra le uscite di Poggio Imperiale (Foggia) e Termoli (Campobasso) la vettura si è scontrata contro un’altra macchina all’altezza del km 495.

Per il bambino, ferito gravemente nello scontro, non c’è stato nulla da fare. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il piccolo è morto praticamente sotto gli occhi del padre. Nello scontro altre tre persone sono rimaste ferite. Sul posto è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco.

La notizia del decesso del bimbo si è diffusa immediatamente nella cittadina di Chieti, dove il piccolo viveva con la famiglia. Il Comune ha scritto un lungo post di condoglianze per la famiglia, i genitori e i tre fratellini del bambino.