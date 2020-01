0 Facebook Ha un infarto mentre va a prendere la figlia a scuola, la mette in salvo parcheggiando e poi muore News 14 Gennaio 2020 19:39 Di redazione 1'

Va a prendere la figlia a scuola e poi muore. Eleonora Malaguti, 45 anni, e` stata colpita da un malore improvviso.

Come riporta Il Resto del Carlino la donna, dopo aver prelevato la figlia adolescente a scuola a bordo della sua Fiat Punto a Vigarano Pieve, in provincia di Ferrara, si stava recando verso casa insieme a quest`ultima e ad un`amica. Dopo aver parcheggiato l`auto e` stata pero` colpita da un malore. Probabilmente un infarto. Immediati i soccorsi che pero` non sono serviti a tenerla in vita. L`ultimo gesto fatto dalla donna e` stato quello di parcheggiare, cosi` da mettere al sicuro la figlia e l`amica.

La 45ennne Eleonora Malaguiti lascia due figli adolescenti, un maschio e una femmina, e il marito.