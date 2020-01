0 Facebook Aula al buio per via dei neon fulminati: maestra sposta banchi e sedie in corridoio Napoli Città 14 Gennaio 2020 15:02 Di Antonella Bianco 2'

Tutti in corridoio, si fa lezione. Questa la storia triste proveniente dal 63esimo circolo didattico Andrea Doria a Fuorigrotta dove una maestra ha deciso di spostare banchi e sedie in corridoio perché i neon non funzionavano e la classe era al buio.

Una decisione presa a seguito delle ripetute segnalazioni di mancanza di luce nell’aula. Una classe in cui da tempo nessuno dei tre neon funzionava e dove le lezioni venivano svolte al buio.

Come riporta Il Mattino, “È da tempo – afferma il rappresentante d’istituto Romolo Piscitelli – che le cose vanno avanti così. Stamattina ho accompagnato mia figlia a scuola e mi sono accorto di questa classe nel bel mezzo del corridoio. Ho parlato con la maestra e mi sono reso conto che il problema va avanti da una settimana e che l’aula non è adatta alle lezioni, siccome è perennemente al buio. Bisogna dire che la dirigente ha reclamato e chiesto la sostituzione delle luci, ma è altrettanto vero che non si può aspettare l’intervento del comune. Queste cose possono essere fatte anche in autonomia. Dopo le tensioni dei mesi scorsi le cose non sono migliorate. Ci sono anche altri neon in giro per l’istituto che lampeggiano da tempo e preannunciano altri guasti. I termosifoni funzionano a fasi alterne ed i bambini – in alcuni casi – sono costretti a rimanere con i giubbini sulle spalle. A questo punto le cose vanno riviste subito perché il diritto allo studio ed alla dignità è stato oltraggiato”.