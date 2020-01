0 Facebook Bacoli, Liliana Segre cittadina onoraria Area Flegrea 13 Gennaio 2020 13:35 Di redazione 2'

Bacoli conferirà la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, senatrice a vita della Repubblica Italiana. A darne notizia è il primo cittadino Josi Della Ragione attraverso un post pubblicato su Facebook.

“Tra le poche superstiti dei campi di concentramento nazisti. Lo faremo in prossimità della Giornata della Memoria, per commemorare le vittime dell’Olocausto. Con l’intento di ricordare come la nostra comunità, oltre alle proprie radici ebraiche, abbia avuto modo di ospitare, nel Secondo Dopoguerra, un folto gruppo di ebrei scampati ai campi di sterminio. Nel 1946, a Villa Scalera”.

“E – ha prosesguito – per consolidare quegli ideali di democrazia, tolleranza, solidarietà, fratellanza tra popoli e di humanitas, che debbono essere fondamento del nostro vivere quotidiano. Valori sui quali l’Europa intera si è riedificata dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale. Un atto fortemente simbolico, quello della cittadinanza onoraria a Liliana Segre, che fa seguito alla nobile proposta giuntaci dall’associazione “Bacoli-Kymi”. Che ringrazio. Perché soltanto attraverso l’impegno civico di ogni figlio di questa città, è possibile contribuire all’innalzamento delle coscienze e della moralità collettiva. Contro ogni forma di oscurantismo. Per non dimenticare. Mai”.

Leggi altre notizie su Voce di Napoli

Seguici anche sulla pagina Facebook