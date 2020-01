0 Facebook Il Parco Archeologico di Paestum tra le Meraviglie di Alberto Angela Spettacolo 12 Gennaio 2020 16:18 Di redazione 1'

Nella seconda puntata di Meraviglie, Alberto Angela ha attraversato uno dei nostri preziosissimi tesori, il Parco Archeologico di Paestum.

Una puntata davvero straordinaria con la Campania ancora una volta protagonista indiscussa. Anche il Governatore Vincenzo De Luca, con un post su Facebook ha voluto omaggiare il grande lavoro del divulgatore scientifico: “Davvero straordinario e suggestivo il racconto di Alberto Angela, ieri sera sua Rai 1 in prima serata, sulle meraviglie del Parco Archeologico Paestum. In Campania abbiamo una concentrazione di siti e beni artistici e culturali che non ha paragoni. Siamo la prima Regione d’Italia per numero (10) di beni iscritti a patrimonio #Unesco. Abbiamo investito oltre mezzo miliardo di euro nel settore della cultura. Vogliamo creare lavoro per i giovani e promuovere l’immagine nel mondo della nostra bellissima regione. CAMPANIA A TESTA ALTA”

