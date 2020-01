0 Facebook “Buon compleanno, auguri amore mio”, Raffaello annuncia l’uscita del nuovo album Spettacolo 12 Gennaio 2020 14:17 Di redazione 1'

“Buona domenica, ho una sorpresa per voi amori miei : Ascoltate ! New Song tratta dal nuovo album a breve in uscita.❤️”. Con un video pubblicato su Facebook il popolare cantante neomelodico Raffaello ha annunciato l’uscita del nuovo disco.

“Restate sintonizzati” dice dopo aver cantato in auto qualche secondo di “Buon compleanno, auguri amore mio” nuova canzone che diventerà di certo un ennesimo tormentone per i fan del cantante.

Centinaia di like e commenti sui social.

Buona domenica, ho una sorpresa per voi amori miei : Ascoltate ! New Song tratta dal nuovo album a breve in uscita.❤️ Pubblicato da Raffaello su Domenica 12 gennaio 2020

Leggi altre notizie su Voce di Napoli

Seguici anche sulla pagina Facebook