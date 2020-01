0 Facebook Tutta la Campania in ansia per la scomparsa di Lidia. La ragazza ha solo 16 anni Cronaca 11 Gennaio 2020 23:23 Di redazione 1'

Avellino in ansia per Lidia. Lidia Famiglietti, 16 anni, manca dalla sua casa di località Piani di Grottaminarda da questa mattina. Frequenta il Liceo Parzanese di Ariano. Poche ore per mettere già in allarme la famiglia.

Il papà ha lanciato un appello per aiutarlo a trovarla tramite i social: “Chi sa qualcosa di Lidia o ha qualche informazione che ci può aiutare a sepere dove si trova, mi chiami. Stiamo aspettando i carabinieri che sequestreranno il cellulare personale e quello che gli è stato prestato. Chiamatemi a questo numero 3331501164”.

Anche il Presidente del Consiglio Regionale della Campania Rosetta D´Amelio ha lanciato sui social un messaggio per Lidia: “Chiunque abbia notizie informi i carabinieri. La ragazza ha soltanto 16 anni”