0 Facebook Qualiano, uomo minaccia il suicidio: salvato dai carabinieri Qualiano 11 Gennaio 2020 08:06 Di redazione 1'

Momenti concitati e di grande spavento a Qualiano, nella serata di ieri. Un uomo, residente in via Di Vittorio, ha minacciato di lasciarsi nel vuoto dal balcone.

Come riferisce Il Meridiano, sul posto carabinieri, ambulanza e vigili del fuoco. Tutti impegnati a dissuaderlo dall’estremo gesto. E’ stato proprio grazie al lavoro dei militari che si è potuto evitare il peggio.

Mentre i carabinieri lo intrattenevano tentando di farlo ragionare, altri sono riusciti a sfondare la porta d’ingresso facendo irruzione in casa e bloccandolo prima che potesse lanciarsi. Sul posto dove è arrivato anche il sindaco Raffaele De Leonardis.

L’uomo era solo in casa e al momento non si sa per quale ragione abbia tentato di farla finita. E’ stato trasportato in ospedale.

Leggi altre notizie su Voce di Napoli

Seguici anche sulla pagina Facebook