Cibo con insetti negli ospedali

11 Gennaio 2020

Una cimice è stata trovata in una busta chiusa (non sigillata) che contiene le posate da distribuire ai pazienti allettati dell’ospedale Pellegrini. Un ultimo fatto che ha spinto la direzione dell’Asl a inviare i propri ispettori del dipartimento di prevenzione e igiene degli alimenti, nelle cucine e al centro preparazione del Cardarelli.

Il 7 gennaio scorso, infatti, spiega Il Mattino, l’ultima grave irregolarità ha generato il caos. Dopo segnalazioni per irregolarità nei materiali utilizzati per il consumo e il confezionamento delle pietanze, mancato utilizzo di carrelli refrigerati e riscaldati, quote di personale non ancora assunte, si è deciso di mettere un freno per capire cosa sta accadendo.

Il Cardarelli è assolutamente estraneo ai fatti in quanto la struttura è utilizzata dall’azienda vicentina Serenissima Spa che ha vinto l’appalto Soresa per la fornitura dei pasti.

“L’ispezione – ha fatto sapere il manager della Asl, Ciro Verdoliva – ha riscontrato alcune irregolarità elevando anche una multa per la non corretta separazione delle derrate in deposito rispetto alle attività di preparazione dei pasti. Contestualmente, nell’ambito delle attività di routine di controllo, sono stati effettuati prelievi su cibi freschi e conservati ai fini di indagini microbiologiche, di cui però non abbiamo i risultati”.

