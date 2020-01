0 Facebook Paura all’asilo nido: bimba rischia di soffocare, salvata dalle maestre con la manovra di Heimlich Cronaca 11 Gennaio 2020 14:50 Di Antonella Bianco 1'

Attimi di paura all’asilo nido. Una bimba di due anni ha rischiato di soffocare mentre si trovava in un asilo nido alla periferia nord di Milano. Provvidenziale è stato l’intervento delle maestre che, accortesi del pericolo che correva la bimba, le hanno prontamente praticato la manovra di Heimlich, salvandole la vita.

Come riporta Il Corriere della Sera, la bimba si trova ancora ricoverata all’ospedale pediatrico Buzzi, dov’era arrivata in codice rosso in ambulanza. Le sue condizioni sono però migliorate e tornerà presto a casa. L’intervento delle educatrici del nido, come sottolineato dai medici dell’ospedale, si è rivelato fondamentale: se lo stato di asfissia fosse durato più a lunga la bimba sarebbe potuta andare incontro a probabili danni neurologici o, addirittura, alla morte.