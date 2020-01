0 Facebook Atletica, Napoli strappa a Milano l’edizione 2020 del Golden Gala Giovedì 28 maggio lo stadio San Paolo s'illuminerà con le grandi stelle dell'Atletica Leggera durante il meeting sportivo dedicato a Pietro Mennea Sport 11 Gennaio 2020 14:54 Di Marta Ricciardi 4'

Altra grande soddisfazione per Napoli in ambito sportivo dopo essere stata sede delle Universiadi lo scorso luglio. Il 28 maggio 2020, il capoluogo campano si appresta ad ospitare un importante evento in ambito atletico: l’edizione 2020 del Golden Gala Pietro Mennea. Si tratta della quinta tappa della Wanda Diamond League, il principale circuito internazionale di meeting di atletica leggera.

A fare da palcoscenico a questo meeting sportivo, è ancora una volta lo stadio San Paolo. Da poco infatti, il campo sportivo partenopeo è stato oggetto di un’importante opera di restyling che ha restituito ai napoletani una struttura all’avanguardia, capace di far fronte ad eventi portata ed eco nazionale ed internazionale.

Le star mondiali di atletica si sfideranno sulla rinnovata pista azzurra e sulle pedane dell’impianto partenopeo con grande soddisfazione da parte del Sindaco, il quale sembra aver strappato l’evento all’Arena milanese che tanto si era battuta per aggiudicarselo. Determinante è stata la grande disponibilità dell’amministrazione comunale e regionale a supporto del Golden Gala.

“Napoli – afferma De Magistris – primeggia in modo assoluto per quanto riguarda lo sport e gli impianti sportivi stiamo a livelli top e altre belle notizie le daremo a breve, a febbraio, con un accordo che stiamo firmando col ministro dello Sport Spadafora per tre impianti di nuoto nella nostra città“.

È importante ricordare infatti, che questa è la quarta volta in quarant’anni il meeting non si terrà allo Stadio Olimpico di Roma, temporaneamente indisponibile per consentire gli interventi di adeguamento in vista dei Campionati Europei di calcio.

La sede alternativa per il Golden Gala 2020 era stata inizialmente individuata nell’Arena di Milano. Volontà della FIDAL, pienamente condivisa dal Comune di Milano e dalla Regione Lombardia. Tuttavia, nonostante il forte impegno finalizzato a riportare la grande atletica internazionale in un impianto storico come l’Arena, il Comune di Milano è stato costretto a rinunciare a ciò.

Diverse problematiche relative all’impianto d’illuminazione, l’ampliamento della tribuna stampa, e la rimozione di ampi tratti della cancellata storica che circonda la pista, hanno reso impossibile garantire gli standard richiesti dalla Diamond League ed il rispetto dei vincoli di Soprintendenza ai quali è sottoposta la struttura.

Il Golden Gala di Napoli, in calendario a poco più di due mesi dai Giochi olimpici di Tokyo, prevede dieci discipline ‘Diamond‘ che mettono in palio punti per la finale di Zurigo, più due discipline aggiuntive: al maschile si gareggerà su 100 metri, 400, 3000, alto e peso, più i 3000 siepi, mentre al femminile 1500 metri, 100hs, asta, lungo e giavellotto, con l’aggiunta dei 200.

Il sindaco Luigi de Magistris annuncia con soddisfazione l’aggiudicazione dell’evento di atletica leggera in programma a maggio al San Paolo e ricorda quanto sia stato importante aver ospitato un evento come le Universiadi per fare in modo che anche altre competizioni sportive scelgano Napoli come teatro.

“Le Universiadi – commenta de Magistris a Radio Kiss Kiss – sono state un evento che abbiamo fortemente voluto. Siamo stati in grado in pochi mesi di ristrutturare tutti gli impianti e ora grazie quegli impianti ristrutturati possiamo riempirli di eventi. Il Golden Gala è l’evento più importante di atletica leggera al San Paolo che, lo ricordo, non è solo calcio; ma anche scherma con i campionati nazionali di scherma al Palavesuvio di Ponticelli. A ottobre poi tornerà l’evento internazionale di nuoto alla Scandone“.