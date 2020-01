0 Facebook Su Instagram il siparietto di Caterina Balivo e il figlio Guido Alberto Guido Alberto oggi ha 8 anni Spettacolo 9 Gennaio 2020 08:10 Di redazione 1'

In vacanza in montagna con la famiglia, Caterina Balivo, conduttrice di Vieni da me, nelle stories di Instagram documenta i momenti trascorsi in compagnia degli amici.

In uno dei video si vede la Balivo distesa sul divano con il figlioletto Guido Alberto, nato dalla storia con Guido Maria Brera. Caterina chiede un bacio al figlio e lui le risponde: “Te ne darò uno al giorno quando avrai 70 anni…“. Caterina Balivo lo incalza: “Ma da vecchietta potrò vivere con te?“. Il figlio riflette: “Boh… c’è papà…“.

Ma Caterina non ha alcuna intenzione di fermarsi: “E se papà non ci sarà più? Mi metterai in una casa di riposo?“. Guido Alberto non risponde e Caterina sbotta: “Dovevi dire ‘No mamma, starai con me“.

