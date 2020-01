0 Facebook Il figlio muore in un incidente, papà si impicca sul terrazzo di casa Cronaca 9 Gennaio 2020 08:51 Di Martina Gaudino 1'

La morte del figlio 18enne in un incidente stradale è stato un dolore troppo grande da sopportare così un 53enne di Fidene, a Roma, si è tolto la vita impiccandosi sul terrazzo di casa. A darne notizia è Il Messaggero.

Nella lettera d’addio lasciata prima di compiere l’estremo gesto ha scritto: “Non ce la faccio più a sopravvivere alla morte di mio figlio“. L’uomo che viveva da solo è morto così, nel silenzio assoluto di una casa ormai vuota. La sorella ne ha denunciato la scomparsa perché non riusciva più a mettersi in contatto con il fratello.

A trovare il corpo senza vita dell’uomo, sono stati gli agenti del commissariato Fidene Serpentara.

