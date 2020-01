0 Facebook Salerno, rissa in famiglia finisce in pronto soccorso: quattro accoltellati Campania 9 Gennaio 2020 16:13 Di redazione 1'

Una rissa in famiglia è sfociata in un vero e proprio dramma a Salerno. In quattro, infatti, sono finiti in pronto soccorso con ferite da arma da taglio. Come riportano i quotidiani locali, la famiglia protagonista della vicenda sarebbe di stranieri.

I residenti, sentendo forti urla provenire dall’abitazione, hanno allertato le forze dell’ordine che sono immediatamente giunte sul posto. I militari hanno identificato i presenti ed hanno condotto i feriti al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona per essere medicati.

I carabinieri sono a lavoro per ricostruire la dinamica della violenta lite.

