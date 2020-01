0 Facebook Alla scoperta di Diego Demme, il prossimo acquisto del Napoli Centrocampista centrale e capitano del Lipsia. Ha sostenuto le visite mediche a Roma e poi sarà ufficializzato dal club azzurro Calcio Napoli 9 Gennaio 2020 16:00 Di redazione 1'

Si chiama Diego perché ama Maradona e il padre tifa Napoli. Ama la pizza e il caffè. È innamorato dell’Italia ed è affascinato dal capoluogo partenopeo. Ma non è nato qui. Lui è Diego Demme 28enne centrocampista del Lipsia in dirittura d’arrivo in maglia azzurra.

Demme è nato a Herford, in Germania e dopo aver sostenuto le visite medica a Roma firmerà un contratto con la società del Presidente Aurelio De Laurentiis: un legame quinquennale da 2 milioni di euro a stagione.

L’operazione è costata al Napoli, bonus compresi, 13 milioni di euro. Demme sarà il centrocampista che mancava nello scacchiere azzurro a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso. Il giocatore ha militato nel Lipsia dal 2014, squadra nella quale ha totalizzato 214 presenze realizzando due gol: uno proprio nella partita d’esordio con la formazione targata Red Bull, l’altro in questa edizione della Champions League.