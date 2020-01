0 Facebook Brescia, maestra 59enne muore per un male incurabile Cronaca 9 Gennaio 2020 13:09 Di redazione 1'

Una malattia terribile l’ha portata via in pochissimo tempo, strappandola all’affetto della famiglia e degli alunni. E’ morta Federica Lucchese, maestra di musica e canto a Rezzato, in provincia di Brescia. La docente, amatissima, era molto nota in città proprio grazie alla passione per l’insegnamento. Come racconta Brecia Today l’insegnante aveva 59 anni ed una innata capacità di trasmettere il sapere.

“Grazie per tutto ciò che ci hai trasmesso. E’ una grande eredità che ci porteremo sempre nel cuore e che ci accompagnerà per tutta la vita. Con tutto il nostro immenso bene, il tuo coro” è il messaggio con cui il coro che dirigeva ha voluto ricordarla. La maestra ha insegnato nelle scuole elementari e medie di Brescia, Rezzato e Botticino. Ha inoltre fondato e guidato l’accademia ‘Suoni d’Incanto’.

Rispettando le volontà di Federica, la famiglia ha autorizzato l’espianto delle cornee.

Un vuoto incolmabile quello che lascia.

