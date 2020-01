0 Facebook Aversa, nove corpi nello stesso loculo: la scoperta al cimitero cittadino Cronaca 9 Gennaio 2020 13:51 Di redazione 1'

Nove cadaveri letteralmente ammassati nello stesso loculo, nascosti da cartoni. E’ quanto hanno scoperto i poliziotti nell’ambito di una indagine della procura di Aversa nel cimitero cittadino.

A fare il macabro ritrovamento, un cittadino che si trovava nella cappella di Santo Spirito per la sistemazione dei resti di un caro e che quando si è trovato davanti a quello spettacolo indegno ha immediatamente sporto denuncia. Come riporta il quotidiano locale La Rampa, anche i poliziotti davanti all’orrore dei corpi ammassati sono rimasti increduli.

Come probabile che sia, potrebbe trattarsi dei resti di persone “dimenticate”, che non hanno più cari in vita e che quindi sono stati “utilizzati” per la compravendita abusiva dei loculi.

Proseguono le indagini.

