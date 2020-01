0 Facebook Boato nella notte a Portici, bomba carta contro il palazzo dove vive il boss del clan Vollaro Cronaca 9 Gennaio 2020 11:09 Di Antonella Bianco 1'

Un boato nella notte. Una bomba carta è stata fatta esplodere in torno alle 3 in via Casaconte, a Portici, nel Napoletano. L’ordigno era stato piazzato a pochi metri di distanza dall’abitazione di un elemento di spicco del clan Vollaro.

L’esplosione della bomba ha danneggiato il cancello d’ingresso in ferro di un palazzo a due piano e alcuni vetri dell’edificio di fronte. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano, la scientifica ed i vigili del fuoco. Non ci sono feriti nè danni a casa. Secondo le indagini degli investigatori si tratterebbe di un atto intimidatorio legato ad uno scontro tra il clan dei Vollaro e quello dei Mazzarella, che oltre al centro di Napoli controllano anche la zona orientale della città e buona parte della provincia a ridosso del quartiere di Ponticelli. Pochi giorni fa, il 24 dicembre scorso, a Portici era stato Ciro d’Anna e l’agguato avrebbe come mandanti i Mazzarella decisi a controllare lo spaccio di droga sull’intero territorio.