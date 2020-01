0 Facebook “Ti bacio ma non mordere”: il simpatico siparietto di Papa Francesco con una suora. VIDEO News 8 Gennaio 2020 13:45 Di redazione 1'

Papa Francesco dà vita ad un simpatico siparietto che sdrammatizza con ironia il gesto di stizza – avuto lo scorso 31 dicembre – nei confronti di una fedele cinese per il quale l’indomani chiese scusa. Bergoglio, oggi, in occasione dell’udienza generale nell’Aula Paolo VI, si è avvicinato come di consueto ai fedeli e ai pellegrini presenti in Aula dietro le transenne per salutarli. Ad un certo punto, una suora africana gli ha teso le braccia molto calorosamente.

Bergoglio, evidentemente per sdrammatizzare quanto accaduto nei giorni scorsi quando, strattonato dalla fedele asiatica ebbe quel gesto di stizza picchiettandola sulle mani per poi fare ammenda all’Angelus del primo dell’anno, ha detto alla suora: “Ho paura! Tu mordi! Io ti do il bacio ma tu stai tranquilla, non mordere!”. E’ seguito l’abbraccio e il bacio tra il Papa e la religiosa gioiosa. Il gesto è stato ripreso dai fotografi sotto gli occhi divertiti della scorta e dei pellegrini.