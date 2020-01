0 Facebook Balivo, gaffe a ‘Vieni da me’: “Meglio che ti nascondi”. Ma in tv si sente il fuorionda L'episodio è avvenuto durante la trasmissione Rai condotta dalla show girl napoletana. Ospiti Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito Spettacolo 8 Gennaio 2020 13:28 Di redazione 1'

Un piccolo imprevisto che ha reso particolare la diretta di ‘Vieni da me‘, trasmissione Rai condotta da Caterina Balivo. L’occasione è stata la proposta di convivenza che l’ex ‘Più bello d’Italia‘, Simone Bonaccorsi, ha fatto alla fidanzata Chiara Esposito.

In studio c’era l’attrice Fioretta Mari che prima ha bacchettato il giovane in merito alla sua dizione, per poi essere protagonista di un curioso fuorionda. Dopo che Bonaccorsi ha raccontato in studio la propria storia d’amore, è stato invitato dalla Balivo a nascondersi per fare una sorpresa all’Esposito.

Ed è qui che si è sentita una voce, andata ovviamente in diretta, “È meglio che si vada a nascondere“. La voce non sarebbe stata della Balivo ma proprio della Mari. I social si sono super scatenati sull’episodio.