Reggio Emilia, incidente mortale in strada: la vittima è un 41enne di Pozzuoli Per la vittima non c'è stato nulla da fare Pozzuoli 8 Gennaio 2020 08:21

Incidente mortale a Reggio Emilia, sulla strada che collega i comuni di Boretto e Poviglio.

Uno scontro tremendo, racconta Il Resto del Carlino che provoca immediatamente un incendio che divampa all’altezza delle cabine dei due mezzi pesanti. Uno degli autisti riesce a salvarsi. Per l’altro, invece, nulla da fare. La vittima si chiamava Giovanni Lionetti aveva 41 anni ed era originario di Pozzuoli. Abitava a Roteglia di Castellarano. Era separato con tre figli.

Lionetti è rimasto bloccato nel camion in fiamme, non è riuscito a salvarsi e nessuno ha potuto far nulla per aiutarlo. I vigili del fuoco già in zona per un altro intervento, sono arrivati subito sul posto, ma per Giovanni era già troppo tardi.

