Bimbo scosso, mamma indagata per omicidio preterintenzionale
Cronaca
8 Gennaio 2020

E’ indagata per omicidio preterintenzionale la donna di 29 anni che, nel padovano, nella notte del 21 dicembre scorso ha scosso violentemente il figlio di soli cinque mesi che non dormiva, provocandone la morte dichiarata dopo una settimana di agonia. La decisione e’ del pm di Padova Roberto Piccione.

Con questo nuovo reato la donna rischia tra i 10 e i 18 anni di pena, tuttavia si attende ancora l’esito dell’autopsia sul corpo del piccolo. Le indagini autoptiche dovranno stabilire il grado di violenza con cui il bambino e’ stato scosso in quei momenti in cui, come dice l’avvocato Leonardo Massaro, la mamma ha perso il controllo di se’.

Questa mattina nella chiesa di San Bartolomeo a Mestrino ci sara’ l’ultimo saluto al piccolo da parte di tutta la comunita’.

