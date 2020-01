0 Facebook Lascia entrare la prosperità! A Napoli due giorni dedicati allo yoga con Sahaja Mascia Ellero Eventi 8 Gennaio 2020 16:36 Di redazione 2'

“Lascia entrare la prosperità“, è questo il messaggio e tema centrale della due giorni napoletana dedicata agli insegnamenti di Paramhansa Yogananda, il filosofo e mistico indiano che ha iniziato l’Occidente allo yoga.

“Lo yoga è la scienza della felicità, è quell’insieme di tecniche per vivere bene sia dal punto di vista fisico che psicologico – ci ha detto Sahaja Mascia Ellero, discepola di Yogananda e counsellor spirituale del centro Ananda Assisi – in questa due giorni non faremo yoga fisico, ma analizzeremo la parte teorica e spirituale, ciò che ci serve per conoscere i nostri blocchi interiori e tutto quello che non ci fa vivere bene“.

Sabato 11 alle 11.30 appuntamento alla Libreria IOCISTO di Piazza Fuga al Vomero con la presentazione-workshop del libro “Il quaderno dei passi felici” mentre domenica 12 una vera e propria full immersion dalle 9.30 alle 17 in via Vicinale Massariola, 53 a Licola.

Nelle due giornate ed in particolar modo nell’appuntamento di domenica, insieme a Sahaja Mascia sarà possibile toccare con mano le tecniche di Paramhansa Yogananda per comprendere la vera prosperità e le sue leggi, praticare potenti tecniche per rimuovere dal cervello i “vecchi solchi di limitazione” ed infine realizzare un piano personalizzato per la propria prosperità in tutti i campi della vita.

