Il dramma di Giovanni, chiede di essere sedato contro il dolore: "Sarete sempre la mia forza" Giovanni ha 27 anni e gioca a calcio a 5. Ha un tumore e dopo aver lottato per anni non ne può più del dolore. L'appello dell'amico

Una storia triste ma piena di forza. Quella che ha avuto per anni Giovanni Custodero che a soli 27 anni ha dovuto abituarsi a lottare contro un brutto male. Non ha rinunciato alla famiglia, agli amici. Non ha rinunciato alla sua passione: lo sport.

Ma il dolore era diventato insopportabile. Le sofferenze erano troppo forti. La malattia lo ha logorato giorno dopo giorno fino a renderlo consapevole di una cosa: trovare un modo che lo avrebbe aiutato a reagire. Così Giovanni ha chiesto di essere sedato farmacologicamente.

Tramite i social la storia di Giovanni ha fatto il giro del web. Così un suo amico ha deciso di pubblicare un post che evidenzi un semplice ma fondamentale aspetto: il giovane 27enne è ancora vivo. Di conseguenza si è augurato il massimo rispetto per Giovanni e la sua famiglia.

Intanto, sul web e sui social, sono moltissimi i commenti di affetto, sostegno e solidarietà per Giovanni e la sua famiglia. Quest’ultimo era il portiere del Pezze di Greco, frazione di Fasano, in provincia di Brindisi. Cittadina della quale è anche originario.

IL POST SU FACEBOOK DI GIOVANNI –

Ciao a tutti! Come sempre ci tengo ad essere io a raccontarvi lo sviluppo del mio stato di salute. Negli ultimi post vi avevo accennato che la situazione non è delle migliori. Ebbene si, eccoci arrivati alla battaglia finale, siamo io e lui, uno dinanzi all’altro…ed io lo guardo in faccia…capisco che è forte dell’energia con la quale l’ho nutrito in questi anni, mentre io sono ormai stanco.

Ho deciso di trascorrere le feste lontano dai social ma accanto alle persone per me più importanti. Però, ora che le feste sono finite, ed insieme a loro anche l’ultimo granello di forza che mi restava, ho deciso che non posso continuare a far prevalere il dolore fisico e la sofferenza su ciò che il destino ha in serbo per me.

Da domani sarò sedato e potrò alleviare il mio malessere. Spero di essere stato d’aiuto a molte persone. Per questo voglio per l’ultima volta ringraziarvi per ciò che siete stati, siete e sarete sempre: LA MIA FORZA. Un abbraccio. Gio

IL POST SU FACEBOOK DELL’AMICO –

Vorrei fare una precisazione rivolgendomi a tutti coloro che stanno scrivendo qualcosa per Giovanni in queste ore. Giovanni è VIVO, sta semplicemente DORMENDO per alleviare tutti i dolori che accusa. Ieri ha voluto rendervi partecipi di questa situazione per ricevere parole di conforto e sostegno, ma per favore abbiate rispetto per la famiglia e per un ragazzo che è TRA NOI!!!