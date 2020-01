0 Facebook Gli ultimi istanti di vita di Alice, in un vocale l’addio alle amiche Cronaca 8 Gennaio 2020 13:11 Di Martina Gaudino 2'

Quel primo giorno di scuola dopo la lunga pausa natalizia deve esserle sembrato troppo duro da affrontare, troppo doloroso. Nessuno potrà mai sapere cosa sia passato nella testa di Alice in quelle ore precedenti all’estremo gesto. La ragazzina di 15 anni che ieri si è gettata sotto il treno della metro A a Ponte Lungo. Nata a Roma, ma originaria di Capoverde, Alice era una ragazzina come tante altre ma con un dolore dentro che non è riuscita ad esternare.

L’ultimo messaggio vocale

Quando il vigilante ha cercato di afferarla, la decisione era stata già presa. Alice è sfuggita alla presa dell’uomo e si è gettata sui binari davanti a tutti. Tra le urla dei presenti e il panico generale scattato subito dopo l’impatto.

Erano le 11 del mattino e Alice prima di lanciarsi aveva avvertito le compagne. Nessun potrà dire se quel messaggio di addio fosse in realtà un invito ad essere aiutata, ad essere fermata in tempo.

Chi ha sentito quel vocale riferisce di parole agghiaccianti. Il vocale era indirizzato alle amiche di scuola. Dopo aver detto cosa stava per fare le ha ringraziate per essere state buone amiche, per essere state sue amiche. Quando le ragazzine hanno ascoltato l’audio si sono precipitate dalla preside e così è scattato l’allarme. La dirigente è corsa al vicino commissariato di polizia nella speranza di poter rintracciare in tempo la quindicenne. Purtroppo nulla è stato possibile. Alice ha portato a termine l’estremo gesto.

Leggi altre notizie su Voce di Napoli

Seguici anche sulla pagina Facebook