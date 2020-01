0 Facebook Suicidio in stazione a Roma, la vittima è una ragazzina di 15 anni Cronaca 7 Gennaio 2020 16:20 Di Martina Gaudino 1'

E’ stata identificata la ragazza che e’ morta dopo essersi lanciata sotto un treno alla fermata della metro A Ponte Lungo, nella Capitale. Si tratta di una giovane di appena 15 anni che, prima di lanciarsi sui binari, avrebbe detto addio agli amici che erano accanto a lei.

In base ad una prima ricostruzione la ragazzina si sarebbe gettata volontariamente sui binari venendo trascinata via dal treno che viaggiava in direzione Battistini. Un evento terribile avvenuto alla presenza non solo degli amici, ma anche di numerose persone che come sempre affollano le stazioni della Capitale.

La freddezza del gesto sconvolge, scuote. Resta da chiarire cosa possa aver spinto una giovane a farla finita nell’età più bella.

Sul posto sono ancora in corso i rilievi della scientifica.

