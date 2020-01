0 Facebook Reggia Express: un salto nella storia col treno anni ’30 da Napoli a Caserta Eventi 7 Gennaio 2020 16:18 Di Antonella Bianco 1'

Da Napoli alla Reggia di Caserta vivendo l’esperienza di un viaggio sul treno d’epoca ‘Reggia Express’. Un salto nella storia con un treno degli anni ’30 composto da carrozze con antiche panche in legno, poggiatesta imbottiti e doppia porta di ingresso che dà accesso in più punti alla carrozza.

Le prime due corse del 2020 saranno attive domenica 19 gennaio e domenica 16 febbraio 2020.

Corsa di andata: Napoli Centrale – 10.00 partenza, Caserta – 10.35 arrivo

Corsa di ritorno: Caserta – 17.00 partenza, Napoli Centrale – 17.40 arrivo

Il biglietto di andata e ritorno costa 8 euro per gli adulti e 4 euro per i ragazzi tra 4 e 12 anni non compiuti. I bambini di età tra 0 e 4 anni non compiuti, accompagnati da almeno un adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere viaggiano gratis.

Per coloro che vogliono effettuare la sola corsa di andata o ritorno si applica lo sconto del 50% sulle tariffe indicate. I biglietti sono acquistabili su www.trenitalia.com, nelle biglietterie/self service Trenitalia e presso le agenzie di viaggio abilitate. Per ulteriori dettagli clicca qui.