0 Facebook Roma, tragedia in stazione: donna travolta da treno in corsa Cronaca 7 Gennaio 2020 12:19 Di redazione 1'

E’ tragedia a Roma dove alle undici di questa mattina una donna è morta travolta da un convoglio alla stazione di Ponte Lungo, alla Metro A.

In base ad una prima ricostruzione la donna si sarebbe gettata volontariamente sui binari venendo trascinata via dal treno che viaggiava in direzione Battistini. Un evento terribile avvenuto anche alla presenza di numerose persone che come sempre affollano le stazioni della Capitale.

Atac, l’azienda della mobilità capitolina ha interrotto la tratta tra Termini e Anagnina, attivando anche i bus navetta sostitutivi. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco.

Seguono aggiornamenti.

Leggi altre notizie su Voce di Napoli

Seguici anche sulla pagina Facebook