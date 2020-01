0 Facebook Castevolturno, rompe le acque in auto: mamma 23enne partorisce davanti ai tre figli piccoli Cronaca 7 Gennaio 2020 12:39 Di redazione 1'

Ha dell’incredibile quanto accaduto ad una giovane mamma di Castel Volturno. La donna ha infatti letteralmente partorito in auto insieme al marito ed ai tre bimbi che la coppia ha già. In mattinata si era recata dal ginecologo per quello che doveva essere l’ultimo della gravidanza. Il medico infatti le aveva detto che avrebbe dato alla luce il piccolo di li a dieci giorni circa.

La coppia in serata si è recata a casa di parenti per una cena in compagnia, ma, poco prima di andar via si è sentita male. In auto con la famiglia non fa nemmeno in tempo a sollevarsi dal sedile che il piccolo viene alla luce.

Quando è arrivata in ospedale in codice rosso gli infermieri pensavano di dover predisporre tutto per il parto, ma la donna, 23 anni, è sbucata fuori dall’auto con il fagottino tra le braccia.

Mamma e bimbo stanno bene, il piccolo pesa circa 3 kg.

