Sarà un Grande Fratello nuovo, con un uomo alla conduzione per la prima volta da quando il format è arrivato in Italia venti anni fa. Così è stato annunciato questa mattina in conferenza stampa. Alfonso Signorini da domani serà porterà gli italiani nella casa più spiata d’Italia accompagnato da Pupo e da Wanda Nara. Un’edizione vip che si prospetta succulenta grazie al cast messo insieme dalla produzione in casa Mediaset.

I concorrenti

Rita Rusić, Pago, Antonella Elia, Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Clizia Incorvaia, Paola Di Benedetto, Antonio Zequila, Aristide Malnati, Licia Nunez, Fabio Testi, Fernanda Lessa, Andrea Montovoli, Paolo Ciavarro e Carlotta Maggiorana, Andrea Denver, Barbara Alberti, Ivan Gonzalez e Elisa De Panicis. Questo il cast completo dell’edizione Vip a cui si aggiungerà un Nip tra i vincitori di quattro delle precedenti edizioni tra Patrick Pugliese, Pasquale Laricchia, Salvo Veneziano e Sergio Volpini. Sarà un televoto da casa a strabilire quale non famoso starà nuovamente in casa con i volti noti della tv italiana.

L’appuntamento di mercoledì 8 gennaio ha già fatto venire l’acquolina in bocca ai telespettatori che da ogni personaggio si aspettano qualcosa: liti, storie d’amore, flirt e discussioni accese che terranno compagnia gli appassionati giorno dopo giorno.

