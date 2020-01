0 Facebook Mara Venier ospite da Maria De Filippi dopo il flop de ‘La Porta dei Sogni’ La trasmissione in onda su Rai 1 non ha riscosso molto successo. Mara Venier sarà ospide d'onore in una puntata speciale di 'C'è Posta Per Te' Spettacolo 6 Gennaio 2020 13:04 Di redazione 1'

Non ha convinto la trasmissione ‘La Porta dei Sogni‘, lo show in onda su Rai 1 e condotto da Mara Venier. Quest’ultima, che staserà sarà protagonista con l’ultima puntata, non ha ottenuto buoni risultati si share durante le prime due puntate.

Di conseguenza l’esperienza della trasmissione chiuderà definitivamente i battenti in occasione di quest’ultima puntata. La delusione di Mara Venier sarà consolata dai progetti che la conduttrice di Domenica In ha in cantiere.

Infatti, il flop sarà ripagato da una puntata speciale dell’emittente concorrente della Rai, ovvero Mediaset. E sarà una grande amica di Mara Venier a farle gli onori di casa: Maria De Filppi. Quest’ultima avrà di fronte la sfida del ventennale di ‘C’è Posta Per Te‘.

Per l’occasione Mara Venier sarà ospite d’onore nel salotto della De Filippi. Ma solo per una puntata.