Chezzo Zalone, è un trionfo: incassati già 30 milioni L'ultimo film dell'attore pugliese sta polverizzando qualsiasi record al botteghino 6 Gennaio 2020

Continua la marcia trionfale di Tolo Tolo: il nuovo film di Checco Zalone, che al debutto ha infranto ogni record di incassi nella storia del cinema italiano, sfiora i 30 milioni di euro (29.967.803 euro) in cinque giorni di programmazione nelle sale (ben 1285 monitorate da Cinetel, con 21,1 milioni rastrellati nel week end). Al secondo posto nella classifica del fine settimana Jumanji: The Next Level, con poco più di 2 milioni (e 9,8 milioni in totale), seguito sul terzo gradino del podio da Pinocchio, con 1 milione 760mila euro (e oltre 13,4 milioni complessivi).

In quarta posizione troviamo La dea fortuna, il nuovo film di Ferzan Ozpetek che supera di poco il milione di euro nel fine settimana (6,5 milioni in totale), poi l’ultimo capitolo della saga di Star Wars, L’ascesa di Skywalker (953mila euro, 12,3 milioni complessivi). Scivola in sesta posizione Il primo Natale di Ficarra e Picone (926 mila euro nel week end), che con 14,7 milioni complessivi si avvia però ad occupare il secondo posto tra i film italiani più visti delle feste dopo Tolo Tolo (al netto, ancora, della giornata della Befana, per molto un irrinunciabile appuntamento con il cinema).

New entry in settima posizione il drammatico 18 regali (801mila euro di incasso), poi il fenomeno Frozen II – Il segreto di Arendelle, che porta a casa altri 415mila euro e viaggia su in incasso totale superiore ai 18,6 milioni. Chiudono la top ten Sorry we missed you di Ken Loach (405mila euro) e Playmobil -The Movie (263mila euro). Nel complesso, complice il boom di Zalone, gli incassi volano oltre i 30,5 milioni, con un +22% rispetto allo scorso week end e soprattutto un +74% a confronto con il primo fine settimana del 2019.