Una terribile scomparsa ha colpito nella giornata di sabato la comunità di San Giorgio a Cremano. Rosa Abbate è morta all’età di 19 anni in seguito a un malore. Aveva detto di sentirsi poco bene, si era distesa sul letto, poi le sue condizioni si sono aggravate e la madre ha chiamato immediatamente i soccorsi.

Solo che l’ambulanza sarebbe arrivata soltanto dopo un’ora, questa è l’accusa dei familiari e dei residenti del quartiere riportata da Fanpage.it. Per cui, quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non c’era più nulla da fare per Rosa. Disperazione e dolore da parte dei familiari della ragazza, davanti alla casa in cui viveva si sono avvicinate molte persone che volevano sapere cosa fosse accaduto. Sono dovute intervenire le forze dell’ordine per ripristinare l’ordine.

Sembrerebbe che Rosa all’incirca un mese fa, si fosse sottoposta a un intervento chirurgico di riduzione allo stomaco. Intanto il magistrato ha disposto la liberazione della salma, non sarà fatto l’esame autoptico. La diciannovenne potrebbe essere deceduta per cause naturali.