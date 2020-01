0 Facebook Dramma nel Napoletano, 19enne accusa un malore e muore, i residenti: “Ambulanza in ritardo” Cronaca 4 Gennaio 2020 16:30 Di redazione 2'

Tragedia a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Una ragazza di 19 anni è deceduta questo sabato mattina in seguito a un malore. L’episodio è avvenuto all’interno della casa in via Principe dei Liguori, dove la giovane viveva con i suoi genitori.

Immediata la chiamata ai soccorsi, stando a quanto ha riportato Fanpage.it, alcuni residenti hanno raccontato che l’ambulanza avrebbe impiegato all’incirca un’ora prima di arrivare. La vittima era la figlia di un noto commerciante di San Giorgio a Cremano. Il malore sarebbe avvenuto intorno alle 11.30 di questa mattina, in casa con lei c’erano alcuni familiari.

La ragazza si è prima stesa sul letto, poi avrebbe perso i sensi, ad accorgersi che la figlia stava poco bene, è stata la madre. Sembrerebbe che la diciannovenne all’incirca un mese fa si fosse sottoposta a un intervento chirurgico per la riduzione dello stomaco. Da comprendere se ci possa essere qualche collegamento tra il decesso e l’operazione. Sul posto è arrivato il magistrato di turno, che potrebbe decidere di disporre l’autopsia sulla salma della vittima.

Sconvolti i familiari e gli abitanti del quartiere per quest’improvvisa disgrazia. I risultati degli esami accerteranno le cause del decesso.