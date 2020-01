0 Facebook Pianura, è deceduta Anna Sepe investita la notte di capodanno La donna, 70 anni, è deceduta all'Ospedale del Mare Cronaca 4 Gennaio 2020 18:40 Di redazione 2'

In questi giorni sulla pagina Facebook Pianura e Dintorni la figlia aveva inviato un messaggio: “Innanzitutto la ringrazio per aver divulgato la richiesta di preghiera per mia mamma, è ancora in vita e solo la preghiera può salvarla, chiedo gentilmente di unire sempre più persone alla preghiera, grazie“.

Ma purtroppo la triste notizia è arrivata lo stesso. Anna Sepe, 70 anni, è deceduta all’Ospedale del Mare dopo essere stata investita da un’automobile a Pianura la notte di capodanno. Le sue condizioni erano già critiche al momento del ricovero presso il nosocomio di Ponticelli.

Anna è deceduta nel reparto di rianimazione alle 12. L’incidente, dove è stato coinvolto anche il marito, è avvenuto in via Montagna Spaccata. Erano circa l’1.50 del primo dell’anno quando all’incrocio con via Nabucco quando la vittima e il consorte sono stati travolti da una vettura.

Dopo il sinistro, è stato il marito – in preda alla disperazione – a chiamare i soccorsi. Gli operatori del 118 hanno provveduto a trasportare la 70enne presso l’ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Sul luogo sono giunti anche gli agenti della Polizia Municipale.

Gli uomini coordinati dal Capitano Antonio Muriano, hanno effettuato i normali rilievi del caso volti a chiarire la dinamica della vicenda. L’uomo che guidava la macchina si è fermato per aiutare la coppia ed è risultato negativo all’alcol test. Al momento è stato denunciato per lesioni.

Tanti i messaggi di solidarietà e affetto per Anna e la famiglia Sepe.