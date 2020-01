0 Facebook Mauro Nardi, il video della sua esibizione fa impazzire i social L'artista napoletano ha pubblicato un video sulla propria pagina Facebook Spettacolo 4 Gennaio 2020 18:49 Di redazione 1'

È bastato un video per far impazzire il web. Mauro Nardi, famoso musicista e cantante napoletano, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video di una sua esibizione. L’artista ha dedicato il filmato ai propri fan e non è rimasto deluso.

Infatti, tantissime le reazioni. Molti i ‘mi piace‘, i commenti e le condivisioni. Gli utenti hanno apprezzato il brano, la performance di Nardi e la sua dedica al pubblico. Il video è diventato virale sui social network.

IL VIDEO SU FACEBOOK –

“Buongiorno amici, posto per voi questo video girato durante una mia esibizione… Buon weekend“.