Erano stati allertati dalle sorelle con cui viveva, gli operatori del 118 che sono intervenuti per una donna di 60 anni deceduta in casa ad Arienzo, provincia di Caserta. Quando sono arrivati sul posto hanno trovato una situazione davvero sconcertante.

La sessantenne era ormai deceduta, ma a colpire i sanitari è stata la situazione della casa in cui vivevano le tre donne. L’appartamento era pieno di cani ed escrementi ovunque, c’era una condizione di sporcizia disumana. Gli operatori del 118 per riuscire a raggiungere la donna ormai deceduta all’interno della sua stanza, sono stati costretti a richiedere l’aiuto del personale del canile. Gli animali, infatti, ringhiavano e non permettevano che si avvicinasse nessuno al cadavere.

Dopo che i cani sono stati calmati, i sanitari sono riusciti ad arrivare alla salma della donna e constatare il decesso. Una delle due sorelle era in evidente stato di choc, malnutrita e in una condizione igienica preoccupante. La donna è stata portata all’ospedale dove ha ricevuto la cura dei medici.