0 Facebook Befana del Prematuro al Policlinico, donata un’ambulanza neonatale dalla Fondazione Cannavaro-Ferrara Cronaca 4 Gennaio 2020 13:34 Di redazione 3'

Grande festa al Policlinico Federico II di Napoli per l’arrivo della Befana del Prematuro. Una festa che è stata arricchita dal dono di un’ambulanza attrezzata che consente di avere una sorta di terapia intensiva neonatale mobile. Un mezzo la cui presenza e il cui impiego per i bambini nati prematuri può costituire un fattore determinante, in alcuni casi, per la sopravvivenza.

A donare l’ambulanza è stata la Fondazione Cannavaro-Ferrara. ”Per la seconda volta in 13 anni – ha detto Francesco Raimondi, responsabile del reparto di Terapia intensiva neonatale del Policlinico federiciano – la Fondazione Cannavaro-Ferrara ci omaggia di un’ambulanza per i nostri piccoli neonati. La rapidità, il tempo di intervento sono variabili critiche e pertanto avere un trasporto neonatale efficiente fa la differenza sia in termini di mortalità che di esiti permanenti”.

Un reparto quello del Policlinico che – come sottolineato – costituisce il Centro nascita con la maggiore concentrazione di nati fisiologici e di ricoveri in terapia intensiva neonatale i cui piccoli pazienti sono curati e coccolati con straordinaria dedizione da tutto il personale sanitario. Secondo i numeri, i prematuri sono circa il 10 per cento della popolazione. ”Il nostro Centro nascita – ha affermato Anna Iervolino, direttore generale del Policlinico – è il più grande della regione e siamo in grado di offrire alle partorienti e ai bambini che possono avere difficoltà la migliore assistenza anche in virtu’ della presenza della Terapia intensiva neonatale e del servizio di trasporto in emergenza a disposizione di tutto il territorio regionale affinché la nascita possa essere un momento gioioso anche in presenza di intoppi”. L’ambulanza infatti sara’ a disposizione di tutta la Campania.

I fondi sono stati raccolti lo scorso dicembre in occasione del Gala Charity Night. ”Sono stati tantissimi gli amici e gli imprenditori che ci hanno accompagnato – ha evidenziato Vincenzo Ferrara, direttore della Fondazione – segno che Napoli ha un cuore grande a tutti i livelli”. A festeggiare la Befana del Prematuro anche il sindaco, Luigi de Magistris, che ha sottolineato ”Il grande lavoro di quanti operano in questa struttura con competenza, professionalità e umanità a cui se si aggiunge anche la costruzione di una rete composta da ente locale, privato sociale e fondazioni si possono raggiungere grandi risultati e si possono trovare risorse economiche aggiuntive e risorse umane. Napoli – ha proseguito – in questi anni sta mettendo insieme professionalità, cuore e squadra”.

Alla festa ha partecipato anche il presidente della BCC, Amedeo Manzo. Ad animare la festa per i bambini la musica di Luciano Martucci e Livia Iodice e il teatrino ‘Ole e Ilvia’ e tanti animatori. La festa e’ ance l’occasione per la presentazione del calendario 2020 realizzato dall’associazione Rosa-Azzurro Onlus con le foto dei bimbi.